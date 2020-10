Réalisation d’itinéraires de cyclotourisme

Tester et nettoyer l'eau de votre piscine en Roussillon - entretien piscine Perpignan (66)



il est nécessaire de procéder régulièrement à des tests d'eau de votre piscine afin de déterminer si tous les paramètres sont tenus dans des valeurs adaptées. Le bon équilibre physico-chimique du biotope assure celui de biocénose votre constructeur de piscine à perpignan doit y veiller.



Il existe plusieurs types de testeurs, certains électroniques sont réservés aux professionnels car il s'agit de matériels coûteux qui, de surcroit, requièrent une qualification pour leur utilisation. L'entretien régulier des équipements piscine est une affaire complexe pour lequel nous conseillons une formation, comme pour notre module que nous conseillons de suivre aux artisans du 66 ...



Nous vous proposons d'effectuer toutes les tâches complexes mais indispensables d'entretien et de nettoyage de votre piscine sur Perpignan et les Pyrénées Orientales : test de pH et rH, test colorimétrique, mais aussi mise en marche des pompes à chaleur piscine, de robots de nettoyage, des outils de filtrations de l'eau, de la domotique piscine klereo ... Tout l'équipement d'entretien de votre piscine avant et après la saison d'été.



Car l'eau de la piscine doit être filtrée toute l'année, pour maintenir une bonne qualité et ne pas être envahie par les algues. On peut distinguer deux types de filtration : mécanique et biologique.



L'avis d'un professionnel - de formation ou université - est nécessaire pour connaitre le type de filtre à adapter à votre bassin, le matériel complémentaire à utiliser ainsi que sa périodicité.



Module en partenariat avec Montpellier université et référencement montpellier à Montpellier