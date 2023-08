Les activités du volontaire l’écotourisme dans le Parc national du Mercantour seront :

– Appui à la formation de certains partenaires, à la connaissance de ce qu’est un parc national ; notamment dans le réseau des opérateurs marqués ;

– Vulgarisation à l’attention du public : appui à la rédaction de divers supports de communication à des fins de sensibilisation et d’animation ;

– Participation à la réflexion générale sur l’évolution de l’outil communautaire en lien avec le service valorisation du territoire et le service informatique du Parc.

Cette mission complète les actions des agents du Parc pour les raisons suivantes :

Un besoin accru d’animation des acteurs de l’écotourisme est nécessaire afin de pouvoir mettre en œuvre les objectifs de la Charte du territoire. La promotion des actions menées en interne au Parc et par l’ensemble de ses partenaires pour la mise en œuvre de sa charte de territoire est indispensable pour favoriser et poursuivre l’ancrage du Parc et l’appropriation de sa charte et de ses objectifs sur le terrain. En cela, le développement d’une politique numérique ambitieuse est fondamentale et impose une rationalisation et une professionnalisation des outils existants. L’appui d’un volontaire de service civique permettrait d’accélérer ce processus, en participant à la mise en oeuvre des politiques de l’établissement, sans se substituer aux emplois pérennes du Parc mais en les accompagnant. En quelques mois, le travail d’un service civique permettrait d’avancer très significativement sur ce chantier majeur pour le Parc dans le cadre d’un travail collectif avec l’ensemble de l’équipe du service SVT.

l’Animateur aurait en particulier pour mission de faire connaître la faune du parc national du Mercantour :

Les rivières et points d’eau du parc son très propres et accueillent des animaux aquatiques que l’on ne trouve pas partout.

Spélerpès de Strinati

Il ressemble beaucoup à une salamandre et est endémique du sud-est de la France qui affectionne particulièrement les lieux frais et humide. Il se trouvera dans les petits ruisseaux forestier, dans les grottes ou encore entre d’importantes roches qui procure un espace ombragé.

Il peut aussi se retrouves au pied d’ancien mure ou l’humidité est forte ou entre les pierres des ponts. Cet animal est très discret et il est très difficile à observer.

La crevette de Desmaret

Elle est présente dans la très grande majorité des pays de l’Europe et à besoin d’un environnement sain où les insectes sont nombreux, particulièrement ceux dont les larves se développent en milieu aquatique…

La grenouille rousse

Dans le cadre de sa mission, le volontaire sera accompagné en permanence dans ses activités au parc Mercantour.