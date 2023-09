Le photovoltaïque comment ça marche ?

Comment marche le photovoltaïque ?

Le principe est simple : une fois installés, les panneaux photovoltaïques captent la lumière naturelle, source d’énergie renouvelable inépuisable et produisent de l’électricité de type courant continu.

1. Le coffret réceptionne l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques en assurant la sécurité de l’installation

2. Le coffret redirige ensuite l’électricité vers l’onduleur pour transformer le courant continu en courant alternatif

3. Une fois cette transformation effectuée l’onduleur renvoie le courant alternatif vers le coffret qui assure la protection de l’installation

4. Pour finir le coffret achemine l’électricité produite vers le réseau électrique national d’ERDF (solution proposée par Legrand, c’est la formule la plus avantageuse sur le plan du rendement financier).

LA SECURITÉ DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

Protéger les personnes et les biens

Les panneaux solaires photovoltaïques produisent des tensions pouvant aller de 400 à 600 volts, en courant continu, c’est donc une mini centrale électrique qui nécessite le strict respect des normes de sécurité.

La solution d’un coffret précâblé permet une installation totalement sécurisée par un professionnel, en effet celui-ci inclut :

– Un interrupteur-sectionneur qui assure la coupure en amont de l’onduleur.

– Un interrupteur différentiel 30 mA qui garantit la meilleure sécurité possible pour les personnes.

– Un disjoncteur 20 A qui assure la protection du circuit.

– Des connecteurs de type « MC4 » à tenue hautement fiabilisée qui permettent le raccordement des panneaux photovoltaïques au coffret en toute sécurité.

– Un parafoudre car sensibles aux orages, les installations photovoltaïques ont besoin de cette protection.

L’installation devra être contrôlée et obtenir une attestation de conformité (AC) visée par le Consuel.

Réaliser des économies avec le photovoltaïque

L’installation électrique d’origine photovoltaïque, raccordée au réseau d’ERDF, vous permettra de bénéficier d’un prix de rachat attractif. La production annuelle de l’installation, soit son rendement, dépendra de l’ensoleillement, de la situation des capteurs (orientation, inclinaison, ombrages), de leur surface et des performances du matériel.

Cette installation nécessite l’intervention d’un professionnel de l’électricité pour raccorder les différents équipements en toute sécurité. La question est u peu différente avec les panneaux solaires mobiles.

Pour faire réaliser une installation de 3 kWc jusqu’à 2 chaînes de panneaux, optez pour une solution clé en main : coffret + onduleur. A noter que Legrand propose uniquement ces produits sans les panneaux.

Selon votre besoin, votre installateur électricien pourra vous conseiller et vous proposer une solution photovoltaïque à la carte.

La production d’électricité, une solution écologique

Les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz, uranium) majoritairement utilisées depuis des années ont démontré leurs limites et leur impact trop souvent négatif sur l’environnement.

Dans ce contexte, on propose ses solutions en énergies renouvelables, au contraire inépuisables : leur exploitation n’engendre pas (ou peu) de déchets et d’émissions polluantes.

Toits photovoltaïques, installation de panneaux photovoltaïques à Perpignan ou centrales solaires au sol, les modules sont installés par des professionnels de manière à obtenir le meilleur rendement. D’une grande fiabilité, les installations photovoltaïques requièrent peu d’entretien spécifique. Leur durée de vie est importante et l’entreprise assure leur maintenance. La puissance fournie par les panneaux solaires est garantie pendant un minimum de 20 ans.

Le photovoltaïque est un des éléments de réponse technique et stratégique, pour accéder aux labels » Bâtiment Basse Consommation » dès 2012 (BBC, consommation inférieure à 50 kWh/m²/an) et » Bâtiment à Energie Positive » d’ici 2020 (BEPOS).

Le laser solaire

Des chercheurs de l’Agence spatiale japonaise ont réussi à produire un faisceau laser à partir du rayonnement solaire, prenant ainsi de court les Européens, dont une démonstration similaire était prévue pour 2008. Cette avancée technique est la première étape de la réalisation des futures centrales solaires spatiales, prévues pour 2030. Leur principe : l’énergie du soleil, emmagasinée dans d’immenses panneaux spatiaux, est transférée vers des récepteurs photovoltaïques terrestres, sous la forme très concentrée d’un rayon laser.