Tourisme vert : séjour à la campagne

Avec le renouveau de l’écologie et les tendances “vertes” de l’ensemble de nos concitoyens nous découvrons aujourd’hui de plus en plus de séjours ou week end proposé par les tours opérateurs sur le thème de nos chères campagnes : séjour rural, séjour à la campagne, week end campagnard, week end rural, etc…

Ces brèves escapades vous permettent un dépaysement certain au travers de nos campagnes bien françaises afin de redécouvrir le paysage rural et ses coutûmes.

Visites de villages, ballades à pieds, découverte d’une ferme ou d’un élevage, présentation des animaux de nos fermes, etc…

Les points forts du module tourisme vert : Ce type de séjour est fait pour tout ceux “à cran”, qui souhaitent profiter de quelques jours pour “faire le vide autour d’eux” et profiter pleinement d’un moment de calme loin de tout. La diversité des campagnes et des paysages français permet de choisir sa région avec facilité et profiter d’un séjour pas chère et rapidement profitable.

Conseil séjour week end : Nous vous conseillons de ne pas “dénaturer” (ça va être dûr) votre week end en choisissant hebergement local en complète harmonie avec le thème du séjour. Il serait préférable de pas tomber dans l’hotel luxueux (par exemple le Château) pour coller au mieux avec le thème du séjour. Nous vous conseillons de choisir des destinations pas trop éloignées d’un grande ville, afin de pouvoir sortir du cadre strictement rural en cas d’ennui profond. Si vous avez du mal à trouver des occupations lorsque vous êtes chez vous, ne vous orientez pas vers ce type de séjour car cela pourrait vite tourner à la déprime.

Tourisme vert : Glossaire du jardinage

Utile si vous développez des jardinières écologiques …

Bouturer

Ce procédé consiste à multiplier des végétaux en enracinant un fragment d’une plante dans le sol. On peut bouturer une racine, une feuille ou un rameau. On parvient ainsi à reproduire une plante à l’identique.

Compost

Le compost est le résultat d’un mélange de résidus de matières organiques rassemblées sous forme de terreau de bonne qualité que l’on incorpore à la terre cultivable pour améliorer sa fertilité.

Engrais

Les engrais sont utilisés afin de remédier aux carences du sol dans lequel on a planté une fleur ou un arbuste et de compenser ses pertes en lui apportant les bons éléments. Ils permettent ainsi aux plantes de recouvrer un équilibre fonctionnel.

Greffer

Insérer un greffon issu d’une plante sur une plante différente mais compatible afin d’en améliorer les caractéristiques végétales ou de créer une nouvelle variété.

Hygrométrie

Ce terme désigne le taux d’humidité de l’air. Maintenir un degré d’hygrométrie optimal est un facteur important pour prolonger la durée de vie de vos plantes d’intérieur. Si l’atmosphère de votre maison ou de votre appartement est plutôt sèche, il vous suffit de vaporiser régulièrement de l’eau sur vos plantes à l’aide d’un brumisateur.

Sarcler

Cet acte primordial consiste à arracher les mauvaises herbes avec les mains ou avec un sarcloir afin d’assainir sa culture. Le sarclage se fait au début du printemps, afin de les empêcher de s’installer.