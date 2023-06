Les plantes oxygénantes de piscine

Toute plante qui se développe sous l’eau est une plante oxygénante, comme son nom l’indique, ces plantes sont destinées à oxygéner l’eau, grâce à cet oxygène, les microorganismes aérobies jouent leur rôle en dissociant toute matière organique dans l’eau, l’oxygène dans son état liquide est essentiel pour la croissance de certains animaux aquatiques. A l’image d’un mur végétal .



Quand à leur mise en place dans un bassin, il faut l’en garder un endroit séparément à la baignade et dans une profondeur d’un mètre.

Plantes et oxygénation de piscine

En dirait que même les racines de ces plantes participent à l’oxygénation de l’eau, mais avec un petit rapport, l’oxygénation est due principalement à la photosynthèse qui pousse la plante à absorber le dioxyde de carbone et libérer l’oxygène.

La production de l’oxygène n’est pas la même durant la journée, la réaction de la plante ne doit pas être accomplit qu’après les premières heurs du matin, envers midi et quand les rayons du soleil continuent à sommer, la photosynthèse atteint son plafond. A ce temps des bulles d’oxygène se libèrent et sort de l’eau de bassin. Selon différents facteur, dépend la saturation de l’eau en oxygène, ces facteurs sont la température, la pression et la concentration du sel dans l’eau. Quand la température de l’eau baisse, plus elle peut tenir plus d’oxygène.

Tenez compte de certains autres facteurs qui avalent des quantités importantes d’oxygène, par exemple les oxydations dues aux excréments animales et dégradation de plantes. Afin d’en éviter, il faut nettoyer la piscine régulièrement pour éliminer tous les déchets qui peuvent l’atteindre surtout pendant l’automne.

Installation d’un bassin de jardin



Avant d’entreprendre la phase de réalisation, vous devrez effectuer une déclaration préalable de travaux auprès de votre mairie. Pour construire un bassin de jardin, vous devez en premier lieu déterminer son emplacement sur votre terrain. Le plan d’eau nécessite entre 5 heures à 6 heures d’ensoleillement par jour. Plus le bassin est profond, plus il a besoin de soleil. Évitez de disposer votre bassin sous un arbre, car les feuilles et racines risquent d’obstruer le passage de la lumière et de créer de la vase, ni dans une cuvette car le plan d’eau récolterait l’eau de pluie. Il faut aussi penser à une installation électrique à proximité du bassin si vous comptez installer un kit de filtration ou une pompe à eau pour une fontaine.

Fondations et Création

La création du bassin implique dans un premier temps de définir la surface de terre à dégager pour creuser votre bassin. Il faut pouvoir creuser 4 différents niveaux de cercles mesurant entre 10 cm et 30 cm de hauteur. Le palier le plus profond doit faire entre 60 cm et 90 cm. L’étape suivante consiste à tapisser le fond du bassin par un feutre géotextile puis de déplier la bâche pour l’appliquer dans le fond du bassin. Remplissez lentement votre bassin d’eau. Enfin, vous pourrez recouvrir les bords du bassin avec de la terre, des plantes et des pierres pour cacher la bâche et aménager votre jardin par la même occasion